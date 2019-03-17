كاكا: ميسي السر وراء تألق رونالدو.. وميلان وجد الحمض النووي

يرى البرازيلي ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال مدريد السابق، أن جوفنتوس يحتل مكانة منفردة الآن في الدوري الإيطالي، بعيدًا تماماً عن غريمه ميلان.

وقال كاكا، في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “جوفنتوس يحلق منفردًا الآن في إيطاليا، ولكن ليوناردو ومالديني يعملان بشكل جيد على إعادة ميلان إلى المكانة التي تليق به”.

وأضاف: “الفريق ينمو على المستوى الفني، كما أن ميزانيته تتحسن، ومن المهم الآن أن يعود ميلان ناديًا قويًا على المستوى الاقتصادي”.

وتابع نجم السليساو: “غاتوزو؟ تواجده مهم للغاية في ميلان، لأنه يملك الحمض النووي للروسونيري، وإذا نجح في العودة بالفريق إلى دوري الأبطال، فسيكون الأمر مثاليًا”.

وواصل: “بيونتيك مهاجم رائع وصفقة مميزة، كما أنه يتواجد دائمًا في المكان الصحيح لإحراز الأهداف، ولكني أرفض مقارنته الظالمة بشيفتشينكو”.

وأكمل كاكا: “باكيتا مثلي؟.. كما قلت سابقًا أنا لا أحب المقارنات، لأن لوكاس وبيونتيك جيدان للغاية، ويحتاجان إلى تدشين قصة نجاحهما الخاصة، دون التفكير في قصص الآخرين”.

وأردف: “إيكاردي، لا أعرف شيئًا عن أزمته، ولكنه لاعب مهم للإنتر بكل تأكيد، وفي العالم الذي تهيمن عليه وسائل التواصل الاجتماعي من الصعب على اللاعبين إدارة أنفسهم، هذه مخاطرة كبيرة، ولذلك من الضروري أن يفصل اللاعب أزماته عن مسيرته المهنية”.

وعلق كاكا على تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو مع جوفنتوس، قائلًا: “رونالدو ضد أتلتيكو لم يفاجئني بالمستوى الذي وصل له، ولكن المفاجأة هي أنه حافظ على مستواه حتى الآن”.

واستطرد: “أعتقد أن التحدي المستمر مع ليونيل ميسي، هو كلمة السر وراء تألق رونالدو، كما أنه يريد تحقيق المزيد من النجاحات، ولا يزال يحفز نفسه بدوافع مفاجئة”.

وحول حياته بعيدا عن كرة القدم، أوضح أفضل لاعب في العالم 2007: “لا أشعر بتقدمي في العمر، لكن الأمر الغريب أنني أسافر كثيرًا وأجلس أكثر مع أطفالي، بالإضافة إلى أن هناك أشياء لم أجد وقتًا لأفعلها قبل ذلك مثل التزلج وركوب الأمواج”.

واختتم كاكا تصريحاته: “من يحسم ديربي الغضب؟ ميلان سيفوز بالمباراة اليوم على إنتر، وبيونتيك وباكيتا سوف يسجلان”.