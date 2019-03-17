لكحل وبن ناصر فخوران باستدعائهما للمنتخب الوطني :

عبّر لاعب لوهافر والوافد الجديد للمنتخب الوطني فيكتور لكحل عن سعادته الكبيرة باستدعائه فعلى حسابه الرسمي في تويتر قال لكحل أنه فخور جدا بهذا الاستدعاء، من دون شك فإن لكحل سيقدم كل ما يملك من مستوى من أجل إقناع بلماضي بضرورة أعادة استدعائه لتربص المقبل وهو الأهم بما أنه سيسبق كأس إفريقيا للأمم، بدوره عبر لاعب إيمبولي إسماعيل بن ناصر عن سعادته الكبيرة باستدعائه مرة أخرى، حيث قال في حسابه أيضا أنه فخور جدا بالتواجد مع المنتخب الوطني، وينشط اللاعبان في نفس المركز تقريبا وسيكون بينهما تنافس شديد من أجل حجز مكان أساسي في اللقاءين المقبلين.

بن ناصر: “أنا فخور باستدعائي للمنتخب الوطني الجزائري”

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري ونادي إيمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر عن اعتزازه الكبير بعد تلقيه استدعاء من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي، للدخول مع المجموعة في تربص سيدي موسى القادم من أجل المشاركة في مباراتي غامبيا، وتونس على التوالي، وهما المباراتان اللتان برمجتا في تاريخ 22 و27 من شهر مارس الجاري، حيث قام لاعب الخضر المطلوب بقوة في العديد من الأندية العملاقة على مستوى البطولة الإيطالية بنشر صورته رفقة زملائه في المنتخب الوطني على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام” وكتب عبارة: “أنا جد فخور باستدعائي للمنتخب الوطني من اجل لعب مواجهتي غامبيا وتونس”

لكحل: “سعيد جدا بأول استدعاء لي مع المنتخب الجزائري”

لم يخف الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، فيكتور لكحل، سعادته الكبيرة عقب تلقيه أول استدعاء له من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك من اجل حضور تربص شهر مارس الجاري، وهو الاستدعاء الأول للاعب نادي لوهافر الناشط في الرابطة الثانية المحترفة من البطولة الفرنسية، حيث عبّر لكحل عن سعادته الكبيرة لهذه الدعوة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر مغردا: “جد سعيد بأول استدعاء لي مع منتخب الجزائر.