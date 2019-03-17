مدرب غامبيا: “يجب علينا أن نحقق الفوز ضد الجزائر”

أدلى مدرب المنتخب الغامبي “توم سانت فيت” بتصريحات للإعلام الغامبي تحدث فيها عن لقاء الخضر، “سانت فيت” عاد ليؤكد على ضرورة الفوز ضد الجزائر من أجل التأهل، حيث أكد أن أماله قائمة لعل الحظ يخدمهم بتعادل الفريقين الآخرين البينين والطوغو وفي هذا الشأن قال:” يجب علينا الفوز على الجزائر مع أمل أن تتعادل البينين والطوغو، ستتميز المقابلة بالضغط العالي في ظل أملنا بالعبور وانتظار نتيجة المباراة الأخرى، لكننا سندخل بتركيز كبير، فريقي سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق الإنجاز والإطاحة بالفريق الجزائري بالرغم من أن مصيرنا ليس بين أيدينا وفقط “. وسبق وتحدث مدرب غامبيا المنتخب الجزائي وقال أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل الفوز، وهو الخطاب الذي يكون قد وجهه للاعبين أيضا .

بورقعة –ع

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