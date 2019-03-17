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مدرب فيتاس الهولندي يطمئن بشأن درفلو ويريح بلماضي :

17 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 52 زيارة

أدلى أمس السبت مدرب نادي فيتاس أرنهايم الروسي لونيد سلوتسكي بتصريحات سبقت لقاء فريقه الذي جرى سهرة ضد هيراكليس ألملو في الدوري، المدرب الروسي تحدث عن بعض اللاعبين المصابين وأكد شفاء لاعب الخضر أسامة درفلو، حيث قال أنه سيكون حاضرا في اللقاء لكنه لن يبدأ اللقاء أساسيا، سلوتكسي أكد أن الإصابة التي يعاني منها أسامة لم تعد موجودة وهو خبر مميز للناخب الوطني جمال بلماضي، الذي استدعى اللاعب للتربص الذي سيبدأ غدا، وكان استدعاء درفلو قد شكل مفاجأة من العيار الثقيل، حيث لم يشارك الجزائري منذ أزيد من شهر بسبب معاناته من آلام على مستوى الكاحل، لكن بلماضي وضع فيه الثقة رغم ذلك وتحدى الجميع باستدعائه .
بورقعة –ع

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