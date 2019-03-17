مونشي يرفض آرسنال ويعود لإسبانيا :

أعلن إشبيلية الإسباني، عودة رامون رودريغيز “مونشي”، المدير الرياضي السابق بالنادي، لتولي نفس المهمة مجددًا عقب رحيله عن روما الإيطالي مؤخرا.

وذكر إشبيلية في بيان عبر موقعه الرسمي، أن مونشي عاد رسميًا إلى النادي، وسيبدأ العمل مطلع شهر أفريل المقبل، فيما سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر غدٍ الإثنين، بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وكان مونشي قد رحل عن روما، عقب إقالة إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني للذئاب، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة والإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن مونشي ارتبط بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي، للعمل برفقة أوناي إيمري، مدرب الغانرز الحالي، بعد أن عملا معا من قبل في النادي الإسباني.