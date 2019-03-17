نجم برشلونة يسيل لعاب قطبي مانشستر :

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اهتمام ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالظفر بخدمات نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن قطبي مدينة مانشستر مهتمان بالتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة برشلونة مستعدة للتخلي عن خدمات الفرنسي، والاستماع إلى العروض التي ستصل إليه في الصيف.

وتابعت: “برشلونة يمكنه التخلي عن أومتيتي لتوفير الأموال لحسم صفقة ماتياس دي ليخت مدافع أجاكس، ليكون شراكة جديدة مع مواطنه وصديقه فرينكي دي يونغ الذي سينضم للبارسا في الصيف”.

يُذكر أن أومتيتي عانى هذا الموسم من عدة إصابات في الركبة، ورغم ذلك تم استدعاؤه لمنتخب بلاده في معسكر شهر مارس الجاري على حساب زميله في البارسا كليمونت لينغليت.