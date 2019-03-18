إصابة مبولحي تترك الحراسة في المزاد :

جاءت إصابة الحارس الأول للمنتخب، والذي كان سيكون بعيدا عن التربص حتى لو كان في كامل جاهزيته لتضع حراسة مرمى الخضر في المزاد بين الثلاثي دوخة، أوكيدجا وزغبة الذين سيفصل المدرب عزيز بوراس في من سيكون الحارس الأساسي في مواجهة غامبيا على أن يمنح الفرصة للثنائي الآخر في مواجهة تونس، فبلماضي يريد الوقوف على إمكانيات الثلاثي في لقاء رسمي وليس في التدريبات، بما أن مرافقي مبولحي إلى مصر ستعرف هويتهما خلال هذا الشهر.

دوخة الأكثر خبرة، أوكيدجا يملك الكثير وزغبة قادر على فرض نفسهأ



بإلقاء نظر على ثلاثي الحراسة المتواجد في قائمة بلماضي، نجد أن حارس الرائد السعودي هو المرشح الأول على الورق لخلافة مبولحي، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مع المنتخب الوطني دون نسيان مستواه الثابت، في حين أن أوكيدجا يملك الكثير من الإمكانيات التي جعلته يحظى بثقة بوراس رغم العدد الكبير من حراس البطولة الممتازين، كما أن هذا الحارس يملك طموحا كبيرا وصرح من قبل أنه يريد أن يكون الحارس الأول للخضر، ليبقى حارس الوفاق زغبة قادرا على خلط كل الأوراق بفضل خبرته الإفريقية وواحد من أحسن حراس البطولة المحلية، ليبقى الفصل النهائي بيد بلماضي وبوراس في النهاية

هل سيكون مارس نهاية هيمنة مبولحي على حراسة المرمى؟

يحمل هذا التربص أهمية كبيرة جدا من كل الجوانب، فالحراس الثلاثة قد يفتحون صفحة جديدة في حراسة مرمى الخضر وقد يكون شهر مارس شاهدا على نهاية هيمنة مبولحي على المركز الأساسي الذي بسط سيطرته عليه منذ التحاقه بالمنتخب الوطني، تألق الحراس خلال لقاءي غامبيا وتونس قد يضعهم في كفة واحدة ومبولحي قد يجد نفسه على دكة البدلاء في كان مصر

ب-بكوش

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