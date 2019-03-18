بلماضي: “سأختار المجموعة التي تسافر لمصر بعناية ولسنا مرشحين للفوز بالكان”

“استبعدت بن طالب والبقية لرؤية أسماء جديدة وفيكتور يملك إمكانيات كبيرة”

“لم أتنقل لمقابلة عوار ولم أتصل بلوباز ودعوا اللاعبين وشأنهم فقد شوهتهم سمعتهم بالأكاذيب”

نشط الناخب الوطني جمال بلماضي أمس الأحد ندوة صحفية في المركز التقني في سيدي موسى، الناخب الوطني أجاب عن عديد الأسئلة العالقة، كما شرح بعض خططه وبرر أيضا بعض خياراته خاصة فيما يتعلق باستبعاد بعض اللاعبين، بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة نكتشفها تباعا.

” الجزائر ليست مرشحة للفوز بالكان ولا تنسوا أننا لم نفز بها خارج أرضنا سابقا”

نبدأ ندوة بلماضي من حيث الحديث عن حظوظ الجزائر في الفوز بالكان المقبل، الناخب الوطني تراجع على ما يبدو عن تصريحاته السابقة حين قال أنه سيدخل أي منافسة للفوز بها وقال:” يجب أن نكون مجمعين على أن الجزائر فازت فقط بكأس إفريقيا واحدة وكانت في الجزائر، لم يسبق لنا وأن فزنا بكأس إفريقيا خارج أرضنا وسنعلب المنافسة المقبلة خارج أرضنا، القارة الإفريقية تملك العديد من المنتخبات الكبيرة جدا كالسنغال مثلا ونيجيريا والكاميرون دعونا ننتظر ونرى “.

“سأمنح الفرصة للجميع وبعد تربص مارس الحالي سأقرر من سيسافر لمصر”

أما عن خططه للقاءين المقبلين فكشف بلماضي أنه سيشرك كل اللاعبين من أجل منحهم الفرصة وبعدها سيقرر من سيسافر معه لمصر ومن سيحرم من ذلك وفي هذا الشأن قال:” لقاءي غامبيا وتونس المقبلين سيكونان الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين من أجل إثبات ما لديهم، سيكون لي فكرة شاملة عن القائمة التي سأسافر بها إلى مصر بعد لقائي التربص الحالي، لقد استدعيت 26 لاعبا وهو عدد كبير جدا وسأعلم على إشراك كل اللاعبين واللعب بتشكيلتين في اللقاءين المقبلين وبعدها سأدرس كل النقاط وأقرر “.

“لا يمكنني أن أغير الخطة من أجل ماندي، وهني وفرحات ضحية منصبيهما”



نعود الآن للنقاط الأولى التي تطرق لها بلماضي والتي خصت في غالبتيها الخيارات التكتيكية، الناخب الوطني تحدث بداية عن غياب كل من فرحات وهني وقال:” هني لا أدري أي منصب يلعب فيه بالضبط، هل يلعب كجناح أم صانع لعب أو كمهاجم، أين يلعب ؟ هو يلعب في منصب نادر وهو مهاجم ثاني متأخر، أنا في خططي لا أملك هذا المنصب ولذلك هني ليس معنا، فرحات للأسف ورغم أنه قدم مستوى جيد إلا أنه ضحيته منصبه أيضا، لدينا في نفس منصبه لاعبين كثر مثل محرز ووناس ولو غاب وناس واستدعيته الكل كان سيقول أين وناس، بالنسبة لماندي هو يقدم مستويات هائلة في ناديه ويعتبر من الأحسن، لكن في منصب مدافع محوري على الجهة اليمنى، في خططي لا ألعب بثلاثة مدافعين في المحور ولا يمكنني أن أغير الخطة من أجل ماندي” .

“سليماني وضعيته معقدة وقد لا يشارك في الكان”

لاعب آخر مهم تحدث عنه بلماضي وهو للاعب فينرباتشي إسلام سليماني، الناخب الوطني كان واضحا جدا حين قال أن مشاركة سليماني في الكان مهددة مثله مثل زميله بن زية وقال:” بالنسبة لسليماني فوضيعته معقدة جدا، هو لاعب مهم ومن بين هدافي المنتخب الوطني، لكن وضعه الحالي لا يسمح له بالتواجد معنا، لم يعد يلعب مؤخرا وربما لا يلعب حتى نهاية الموسم وضعه جد سيئ وقد لا يشارك في الكان، نفس الشيء بالنسبة لبن زية فهو لم يلعب منذ فترة ولن يلعب لنهاية الموسم أيضا، ربما في حال تحسنت وضعيتهما سيعودان “.

“غلام وضعيته خاصة وأتمنى أن يعود لمستواه قريبا”

كنا قد أشرنا في أعداد كثيرة سابقة أن إدارة نابولي لن تسمح لغلام بالمشاركة في تربص المنتخب في حال تم استدعاؤه، بلماضي ذهب في نفس التوجه وأكد أن وضعية غلام مع الإصابة ليست على ما يرام وقال: “وضعية غلام خاصة نوعا ما، لقد عانى من إصابة طويلة جدا ولم يشارك لفترة كما أنه لا يشارك بانتظام، لقد التقيت به في بداية السنة الحالية وتحدثت معه حول وضعه، عليه أن يعمل بقوة من أجل العودة لسابق عهده مع التألق، بدوري سأتابعه عن كثب وأتمنى أن يعود سريعا لمستواه لأن ذلك سيكون في صالح المنتخب الوطني “.

“درفلو يستحق الدعوة نظرا للمستوى الكبير الذي قدمه وإصابته من الماضي”

من مفاجآت القائمة دعوة لاعب فيتاس أرنهايم أسامة درفلو، ليس فقط لأنه لاعب جديد وتواجد خلفا للاعب متألق بقوة وهو بلفوضيل، لكن لمعاناته من الإصابة وعنها قال بلماضي: “درفلو يستحق فرصة التواجد في التربص الحالي، صحيح أنه عانى من إصابة أبعدته لفترة، لكنه جلس على الدكة في لقاء سهرة أمس ( سهرة السبت )، درفلو لاعب مميز ولم يسبق وأن منحت له الفرصة وهذا ما سأفعله، هو لاعب شاب خرج من الدوري الجزائري ويلعب في دوري محترم مثل الدوري الهولندي الذي أعتبره صعبا جدا، أعتقد أن منحه الفرصة بدل بلفوضيل أمر مبرر، إسحاق لاعب أعرفه وهو يقدم مستوى مميزا في الدوري الألماني لكن استدعاء درفلو مفيد للخضر “.

“مبولحي قررت عدم استدعائه قبل الإصابة وغياب براهيمي جرى بالاتفاق معه”

الكل كان في انتظار تبرير غياب براهيمي على وجه الخصوص، وكما كان متوقعا قال الناخب الوطني أن غيابه كان بالتوافق معه، حيث قرر براهيمي البقاء في البرتغال من أجل التركيز على أمور أخرى، بلماضي فاجأ الجميع أيضا حين تحدث عن مبولحي وقال: “براهيمي اتفقنا معه على عدم التواجد، إنه أمر لصالح المنتخب الوطني، أنا بحاجة لرؤية لاعبين آخرين في نفس مركزه، مبولحي نفس الشيء، مبولحي لم يكن موجودا أصلا في القائمة ولم أكن أنوي استدعائه حتى قبل إصابته لأنني كنت أريد تجريب حراس آخرين “.

“سأمنح الفرصة لفيكتور لكحل وعليه البرهنة”



آخر النقاط التي تطرق لها بلماضي بخصوص التشكيلة، هو دعوة الوجه الجديد فيكتور لكحل، بلماضي قال أن أنه سيمنح الفرصة كامل لفيكتور من أجل إثبات قدرته وقال:” تابعت فكتور لكحل مطولا مع ناديه لوهافر، هو لاعب يملك قدرات هائلة لكن عليه البرهنة فوق أرضية الميدان مع المنتخب، يمكنني أن أستعين أيضا بلاعبين آخرين في نفس مركزه، فالمنافسة شديدو جدا هناك أيضا بن ناصر وتايدر وغيرهم “.

“لم أتنقل لفرنسا من أجل لقاء عوار وكل ما قيل حول الموضوع مجموعة أكاذيب مقرفة”

مسك الختام في ندوة بلماضي كانت عن موضوع مزدوجي الجنسية عوار ولوباز وكل ما قيل عن رفضهما للعب للمنتخب الوطني، بلماضي هاجم وبقوة مروجي الشائعات وقال أن كل ما قيل عن الموضوع مجرد أكاذيب، طالبا من الجميع ترك اللاعبين وشأنهما وأنهى تصريحاته بالقول:” أكاذيب كثيرة قدمت مؤخرا في بعض القنوات عن عوار، الكل بدأ بمهاجمته لمجرد خبر غير صحيح، توقفوا عن الأكاذيب فأنا لم أجتمع بعوار ولم أناقش معه فكرة الالتحاق بالمنتخب، كما أنه لم يرفض القدوم للخضر أصلا، البعض استغل الأمر لمهاجمة اللاعب حتى صار يلقب بالخائن، عوار لاعب مميز وكبير وسيكون من الرائع لنا أن نضمه، لكن لا توجد قضية اسمها قضية عوار لحد الآن، حتى مع لوباز، الكل بدأ يكذب، اللاعب صرح أنه لم يلتق بي والبعض في البلاطوهات يقول أن المعلومة رسمية ربما يكون من أتى بهذا الخبر الكاذب هو الصحفي، أنا لم ألتق لا بلوباز ولا بعوار توقفوا أرجوكم عن هذه الأكاذيب “.

بورقعة -ع

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