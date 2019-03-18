بلماضي يشهر سيف الحجاج ويقطع رؤوس ركائز أساسية :

أظهرت القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي أن مدرب الخضر فعلا قد أشهر سيف الحجاج ليقطع رؤوس عدة لاعبين، منهم من اتخذ ابتعاده عن المنافسة سببا، ومنهم من اتهمه من قبل بأنه لا يقدم للمنتخب الوطني نفس الأداء الذي يقدمه مع ناديه الأوروبي خاصة، وهو ما جعل مدرب نادي الدحيل السابق، يعلن عن قائمة تضم عدة مفاجآت، ليس ذلك من خلال الأسماء المعلن عن استدعائها بل تلك التي تم إبعادها، وربما هناك من لم تستدع لأول مرة لتربص الخضر.

تألق بلفوضيل واستفاقة بن طالب لم تشفع لهما

لم تشفع الاستفاقة ربما المتأخرة لمتوسط ميدان نادي شالك الألماني نبيل بن طالب في “البوندسليغا” مؤخرا، لدا الناخب الوطني جمال بلماضي الذي كان قد اتخذ موقفا حاسما في شأن هذا اللاعب بعدما اتهمه بعدم تقديم نفس الأداء، الذي يقدمه مع ناديه شالك عندما يتقمص ألوان الخضر، كما أن زميله في نفس البطولة بلفوضيل الذي عاد مؤخرا بقوة، وتمكن من تسجيل عدد هائل من الأهداف في ظرف وجيز جدا، مع مساهمته في تقديم تمريرات حاسمة لزملائه، إلا أن ذلك لم يشفع له هو الآخر لدى بلماضي الذي اتخذ موقفا مسبقا في حق اللاعب.

غلام لم يصله أي استدعاء منذ مجيء بلماضي



نفس الشيء وربما أكثر بالنسبة للمدافع الجزائري فوزي غلام، حيث لم يتلق هذا اللاعب المتعود على حضور كل التربصات ولقاءات الخضر الودية وأيضا الرسمية، أية دعوة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي منذ إشراف هذا الأخير على العارضة الفنية للخضر، مفضلا بطبيعة الحال زميله في البطولة الإيطالية فارس، الذي بات رقما أساسيا في حسابات الناخب الوطني.

الإصابات المتكررة ومشاركاته المتذبذبة مع نابولي أبرز أسباب تهميشه

بالرغم من أن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي قد لاقت العديد من الانتقادات لدى الشارع الرياضي الجزائري، خاصة من خلال إبعاد بعض العناصر التي تعوّد الجمهور الجزائري على رؤيتها داخل الفريق، إلا أن مدرب الخضر لديه أسبابه، كما هو عليه الحال بالنسبة لمدافع نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام الذي كان بعيدا لفترة طويلة عن أجواء المنافسة، قبل أن يعود إليها تدريجيا لتصبح مشاركته مع ناديه متذبذبة وغير قارة.

إبعاد سليماني أكبر مفاجأة للجمهور الجزائري

تبقى المفاجئة الأكبر بالنسبة لقائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، هي إبعاد الهداف إسلام سليماني، الذي لم تعود على حضور تربصات المنتخب الوطني حتى وهو مصاب، وغير أهل للمشاركة، لكن هذه المرة وبالرغم من أن المباراتين القادمتين يعتبران شكليتين فقط، إلا أن بلماضي فضل عدم إرسال الدعوة لسليماني ومنح الفرصة للاعبين آخرين على شاكلة بن رحمة وأيضا درفلو.

أنصار الخضر استعادوا وقفة بلماضي مع فيغولي..!

كان أنصار المنتخب الوطني، خاصة منهم من لم يتقبل إبعاد “السوبر سليم” عن قائمة الخضر، قد أعادوا لأذهانهم وقفة المدرب الجزائري مع لاعب غلطة سراي التركي سفيان فيغولي، هذا الأخير كان قد ظل لفترة طويلة بعيدا عن أجواء المنافسة، بل خارج حتى قائمة اللقاءات السابقة، إلا أن بلماضي أرسل له الدعوة وعرف كيف يرفع من معنوياته خلال تلك الفترة الصعبة التي مر عليها “سوسو”، وهو ما كان ينتظره الجمهور الجزائري من مدرب نادي الدحيل القطري السابق مع المهاجم إسلام سليماني، الذي قدم الكثير للمنتخب الوطني الأول.

محمد دحوي

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