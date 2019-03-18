تربص الخضر ينطلق اليوم وبلماضي يريده تحضيرا لكان مصر :

ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى التربص التحضيري للمنتخب الوطني تحسبا لمواجهة غامبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان مصر 2019 يوم الجمعة القادم، وبعدها اللقاء الودي أمام منتخب تونس يوم 26 من الشهر الجاري، وهو التربص الذي يحمل أهمية كبيرة للناخب الوطني جمال بلماضي، فالخضر ضمنوا تأهلهم خلال الجولة الماضية أمام الطوغو واللقاءان سيكونان ذا طابع ودي.

بلماضي يوليه أهمية كبيرة لضبط قائمته النهائية

حتى إن كان التربص الذي ينطلق اليوم عرف تواجد العديد من الوجوه الجديدة، مع غياب عدد معتبر من ركائز المنتخب، الذين قال بلماضي أنه يعرفهم جيدا وهو يريد رؤية لاعبين جدد، يتضح أن التربص يحمل أهمية كبيرة جدا في حساباته للكان المقبلة، فبناء على هذا التربص سيتم ضبط القائمة النهائية المسافرة إلى بلاد الفراعنة الصيف القادم، فبلماضي وجه الدعوة للعديد من الوجوه منذ استلامه العارضة الفنية للخضر، وحان الوقت لإنهاء فترة التجريب.

سيمنح الفرصة للجميع من أجل المشاركة

بما أن لقاءي غامبيا وتونس يراهما الناخب الوطني وديين تحضيريين من الآن للنهائيات، وكذلك أهمية التربص في ضبط القائمة النهائية سيقوم بلماضي بإشراك الجميع خلال اللقاءين، وخاصة في اللقاء الثاني أمام تونس الذي سيقوم فيه بإشراك جل اللاعبين الجدد للوقوف عن قرب على مستواهم، وإن كانوا يستحقون المواصلة مع الخضر مستقبلا أو على الأقل كأوراق بديلة في حسابات الناخب الوطني.

التعداد سيكون مكتملا في اليوم الأول

مثلما جرت عليه العادة أكد الناخب الوطني للاعبيه على ضرورة الحضور في اليوم الأول من التربص من أجل استغلال الأيام التسعة بشكل جيد، كما أنه من خلال برنامج اللاعبين مع أنديتهم سيكون أمام الجميع متسع من الوقت من أجل الوصول في الموعد المحدد لانطلاق التربص وهو مساء اليوم، فغالبية اللاعبين انهوا التزاماتهم يوم السبت والبعض الآخر أنهى لقاءات أمس وسيكون في الموعد اليوم.

حصة تدريبية مبرمجة مساء اليوم

سيكون رفقاء محرز على موعد مع أول حصة تدريبية لهم مساء اليوم بداية من الخامسة وهي الحصة التي تكون استرخائية لجل اللاعبين المتواجدين في القائمة، وهم الذين لعبوا نهاية الأسبوع لقاءات مع أنديتهم، وهناك البعض الآخر الذي خاض رحلة شاقة في صورة لاعب إيمباكت الكندي سفير تايدر.

اجتماع مرتقب لبلماضي مع لاعبيه

سيعقد الناخب الوطني اجتماعا مع لاعبيه بمجرد وصولهم إلى مركز سيدي موسى، مثلما جرت عليه العادة لشرح برنامج العمل خلال التربص وأهمية اللقاءين في حسابات التحضير للكان القادمة، حيث سيعمل بلماضي على إيصال رسالته للاعبين بأنهم أمام تربص مصيري ونهائي، قبل الفصل في القائمة النهائية التي ستشارك في الكان، وعلى الجميع العمل من أجل إقناعه لضمهم للأسماء التي ضمنت حضورها في مصر.

ب-بكوش

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