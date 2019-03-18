تشيلسي يشكو جماهير دينامو كييف للاتحاد الأوروبي :

تقدم تشيلسي الإنجليزي، بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بشأن هتافات عنصرية تعرض لها كالوم هودسون أودوي لاعب البلوز، خلال مواجهة دينامو كييف، في إياب دور ال16 من الدوري الأوروبي.

وقال المتحدث باسم تشيلسي، في بيان رسمي: “يمكننا تأكيد واقعة العنصرية تجاه واحد من لاعبي الفريق في الدقائق الأخيرة من مباراتنا في كييف، من قسم صغير من مشجعي دينامو كييف، نحن ندين بشدة هذا السلوك الكريه”.

وأضاف “نتوقع من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اتخاذ إجراء وتحقيق حول هذا الأمر وسنوفر تعاونًا كاملاً”.

وذكرت صحيفة “ستاندرد إيفينينغ” البريطانية، أن الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، تلقى هتافات ومحاكاة لأصوات القرود قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، والتي فاز فيها تشيلسي بنتيجة (5-0).

ولفتت الصحيفة إلى أن سيزار أزبيليكويتا، ظهير أيمن وقائد تشيلسي، أخبر حكم المباراة عند نهايتها بالواقعة، وأشار إليه نحو مجموعة الجماهير التي أطلقت الهتافات العنصرية.

وختمت الصحيفة أن اليويفا بدأ التحقيقات حول تلك الواقعة.