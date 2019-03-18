جوفنتوس يريد ترميم دفاعه ويزاحم برشلونة :

يرغب نادي وفنتوس الإيطالي، في ترميم صفوفه بصفقة مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن جوفنتوس سيراقب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أجاكس أمستردام، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا، في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين.

وأضاف الموقع أن اليوفي سيرسل كشافي الفريق إلى أمستردام لمتابعة ماتياس دي ليخت بشكل دقيق.

ويعد ماتياس دي ليخت، مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية، خاصة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح الموقع أن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، هو أيضًا وكيل أعمال مويس كين مهاجم جوفنتوس، الذي يُقال بأنه قريب من الانتقال إلى أجاكس على سبيل الإعارة، مما قد يسهل من انضمام دي ليخت للبيانكونيري.

وختم الموقع تقريره بأن دي ليخت هو الخيار الأول لإعادة ترميم الخط الدفاعي للفريق الإيطالي، لكن اليوفي يمتلك خيارات بديلة أمثال روبن دياز من بنفيكا، وسافيتش مدافع أتلتيكو مدريد.