دزيكو على أعتاب العودة للبريميرليغ :

اقترب البوسني إيدين دزيكو، مهاجم روما الإيطالي، من الرحيل عن صفوف الذئاب، في ظل فشل مفاوضات تجديد عقده مع الفريق.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن إيدين دزيكو قد يعود لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتمتع إيدين دجيكو باهتمام متزايد من ثنائي البريميرليغ، وست هام يونايتد وإيفرتون، اللذين يريدان الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت الموقع إلى أنه لا يمكن استبعاد إنتر ميلان من سباق التعاقد مع إيدين دزيكو، في حال لم ينجح النيراتزوري في حل أزمة مهاجمه ماورو إيكاردي، والغائب عن المشاركة منذ منتصف فيفري الماضي.