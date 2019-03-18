ريال مدريد يستعد للصراع على جوهرة البوندسليغا :

كشف تقرير صحفي، عن اهتمام ريال مدريد الإسباني، بتعزيز صفوفه بصفقة مميزة من الدوري الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “كيكر” الألمانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم جوليان براندت نجم وسط باير ليفركوزن، صاحب الـ 22 عامًا، والذي يُجيد اللعب كخط وسط مهاجم أو صانع ألعاب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الميرنغي سينضم للصراع على براندت مع بوروسيا دورتموند، وجاره أتلتيكو مدريد.

وشارك جوليان براندت هذا الموسم في 35 مباراة مع باير ليفركوزن في مختلف المسابقات، حيث سجل 7 أهداف وصنع 13 آخرين.

وأفاد التقرير، أن سعر براندت سيصل إلى 25 مليون يورو، وهو مبلغ سيكون في متناول الأندية المُتصارعة على ضمه، وخاصة أتلتيكو مدريد الذي يسعى لتدعيم صفوفه بشكل أكبر في الصيف المقبل.

وساهم براندت في 6 أهداف مع ليفركوزن، على مدار الشهر الماضي، أكثر من أي لاعب آخر، كما سجل ثنائية خلال فوز فريقه على ماينز، إلى جانب صناعته لـ 4 أهداف في 4 مباريات، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البوندسليغا لشهر فيفري الماضي.