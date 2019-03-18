الرئيسية / آخر الأخبار / ريال مدريد يستعد للصراع على جوهرة البوندسليغا :

ريال مدريد يستعد للصراع على جوهرة البوندسليغا :

18 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 35 زيارة

كشف تقرير صحفي، عن اهتمام ريال مدريد الإسباني، بتعزيز صفوفه بصفقة مميزة من الدوري الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “كيكر” الألمانية، فإن ريال مدريد يسعى لضم جوليان براندت نجم وسط باير ليفركوزن، صاحب الـ 22 عامًا، والذي يُجيد اللعب كخط وسط مهاجم أو صانع ألعاب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الميرنغي سينضم للصراع على براندت مع بوروسيا دورتموند، وجاره أتلتيكو مدريد.

وشارك جوليان براندت هذا الموسم في 35 مباراة مع باير ليفركوزن في مختلف المسابقات، حيث سجل 7 أهداف وصنع 13 آخرين.

وأفاد التقرير، أن سعر براندت سيصل إلى 25 مليون يورو، وهو مبلغ سيكون في متناول الأندية المُتصارعة على ضمه، وخاصة أتلتيكو مدريد الذي يسعى لتدعيم صفوفه بشكل أكبر في الصيف المقبل.

وساهم براندت في 6 أهداف مع ليفركوزن، على مدار الشهر الماضي، أكثر من أي لاعب آخر، كما سجل ثنائية خلال فوز فريقه على ماينز، إلى جانب صناعته لـ 4 أهداف في 4 مباريات، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البوندسليغا لشهر فيفري الماضي.

شاهد أيضاً

مُعار الريال يقلل من أهمية عودة زيدان :

نفى الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، المُعار إلى صفوف بايرن ميونخ، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved