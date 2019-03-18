سوداني يبعث برسالة جديدة لبلماضي ويؤكد قرب عودته للميادين :

بعد رسالته الأولى قبل أسابيع عاد لاعب الخضر هلال العربي سوداني ليبعث برسالة جديدة عن قدرته على العودة قبل نهاية الموسم، سوداني كان قد كتب قبل ثلاثة أسابيع وقال أنه سيعود قريبا للميادين، لكن رسالته الجديدة كانت فعلا وليس قولا فقط، حيث نشر فيديو له على حسابه الرسمي في تويتر يؤكد فيه عودته لمداعبة الكرة وقال أنه عاد للمس الكرة لأول مرة منذ إصابته قبل أربعة أشهر، سوداني وفي كل مرة يؤكد أنه قريب من العودة وكأنه يقول لبلماضي انتظرني ولا تبني خططك على أساس غيابي، وبات بالإمكان عودة سوداني بالفعل قبل الكان، حيث يملك شهرين ونصف الشهر قبل بداية تربص المنتخب الوطني الذي يسبق الكان وهو وقت كاف لكن المشكلة في عجزه عن لعب أي لقاء قبل خوض الكان فحتى في حال شفائه فإن ذلك سيكون بعد نهاية الدوري الإنجليزي الذي سينتهي بعد سبعة أسابيع أي في الأسبوع الأول من شهر ماي ووقتها سيكون سوداني بعيدا عن الميادين .

بورقعة-ع

After 4 Monthes !! 🙏⚽️ pic.twitter.com/Ll9mcmFvDx — Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) 17 mars 2019