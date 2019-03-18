شالك يعاقب بن طالب ويحيله على الفريق الثاني :

وضع نادي شالك الألماني أمس الأحد بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه أن لاعب الخضر نبيل بن طالب لن يكون مع الفريق الأول مستقبلا، البيان كان فيه كثير من الغموض لكنه كان واضحا في نتيجته، حيث كشف أن اللاعب الجزائري سيحال على الفريق الثاني أقل من 23 سنة، وكان بن طالب قد غاب عن لقاء فريقه شالك الذي جرى عشية السبت الماضي وقالت التقارير أنه غاب بسبب الإصابة، فهل هذا هو السبب الحقيقي أم أن إحالته على الفريق الثاني قد تفسر سبب غيابه ؟

بن طالب قام بأشياء لم يكشف عنها دفعته للمرور على مجلس التأديب

الغموض الذي تكلمنا عنه في الفقرة أعلاه يتمثل في عدم ذكر السبب الرئيسي لإبعاد بن طالب، حيث كشف البيان أن بن طالب قام بأشياء توجبت عقابه، وهو أمر يبعث على الحيرة ويفتح باب الاستنتاجات، خاصة أن المدرب لم يسبق على تعينه سوى ثلاثة أيام قبل تاريخ العقوبة، فهل استطاع بن طالب في هذا الظرف الوجيز أن يخلق العداوة مع المدرب أو العكس ؟، ثمن أن العقوبة يمكن أن تكون بسبب غير فني وربما لمشاكل مع الإدارة، كل هذه المعطيات سيتم استهلاكها بقوة في الإعلاميين الألماني والجزائري حتى تبيان سبب العقوبة الحقيقي .

لاعب غير منضبط وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة بالتأكيد

مرور بن طالب على المجلس التأديبي يمكن أن يشكل حدثا لو كان مع لاعب مثل محرز، أو غلام أو غيره من اللاعبين المنضبطين، لكن مع بن طالب الأمر بات عاديا، تاريخ نبيل مع المشاكل ليس وليد اليوم، حيث سبق وعوقب مع توتنهام حين أصر على اللعب مصابا مع الخضر، كما عوقب من طرف إدارة شالك مرتين الموسم الماضي حتى وصل به الأمر للتشاجر مع المدرب السابق توديسكو والمدير الرياضي السابق هايدل، بن طالب لاعب يتسم بالنرفزة الزائدة وهي طبيعة متأصلة فيه، ولن تختفي عنه بين ليلة وضحاها، ما يعني أنه سيعود لإحداث المشاكل سواء بقي في شالك أو انتقل لنادي آخر .

بورقعة-ع

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