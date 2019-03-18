“فيفا” يربك حسابات تشيلسي قبل حسم مصير ساري :

يواجه الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي، شبح الإقالة، بعد هزيمة الفريق اللندني أمام مضيفه إيفرتون، بهدفين دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وتراجع تشيلسي إلى المركز السادس على سلم ترتيب البريميرليغ، برصيد 57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المركز الرابع، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، والذي يعد الأمل الأخير للبلوز من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن ساري يواجه خطر الإقالة بعد هزيمة إيفرتون، إلا أن إدارة النادي تخشى من أن قرار منع النادي من إبرام أية تعاقدات بالفترة المقبلة، قد يُصعب على النادي إيجاد بديل لساري.

وأضافت أن تشيلسي يود الإبقاء على ساري حتى نهاية الموسم، مشيرة إلى أن النادي أيضًا يدرك أن الاضطرابات والهجوم المتزايد من قبل الجماهير، قد يُجبرهم على إقالة الإيطالي.

ونوهت الصحيفة إلى أن ستيف هولاند، المدرب المساعد السابق، هو الخيار الأول بالنسبة لتشيلسي، لتولي المهمة خلفا للمدرب الإيطالي.