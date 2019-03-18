مستقبل خاميس يتسبب في انفعال حميديتش

انفعل حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني، بسبب سؤال وُجه إليه بشأن أولي هونيس، رئيس النادي البافاري.

وخلال تصريحات لقناة “سبورت 1″، سُئل حميديتش عن مصير اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي، فأجاب “لا يزال لدينا الوقت الكافي”.

ونفى حميديتش، دخوله في محادثات مع ريال مدريد الإسباني، بشأن تفعيل خيار شراء الدولي الكولومبي، مضيفًا: “سنتحدث مع اللاعب لاحقًا”.

وأثنى حميديتش على أداء رودريغيز أمام ماينز، بعدما سجل هاتريك خلال فوز بايرن ميونخ (6-0)، أمس الأحد، في إطار الدوري الألماني.

وأراد مراسل القناة، معرفة رأي حميديتش في تصريحات هونيس بشأن مستقبل رودريغيز، ليقاطعه المدير الرياضي للبايرن فور نطق اسم رئيس النادي، قائلًا “لماذا تسألني دائمًا عما يقوله أولي هونيس؟”.

وأضاف “لست مهتمًا بما قاله، وفي كل مرة تبدأ سؤالك بأولي هونيس، هل تريد سؤالي دومًا عن رأيي فيما يتفوه به؟ لا أريد التعليق على تصريحاته، فأنا لا أهتم بذلك”.

ووجه المراسل، سؤاله من جديد، حيث أشار إلى تصريح هونيس بأن المدرب نيكو كوفاتش سيقرر مصير اللاعب، ليرد حميديتش مجددًا “أخبرتك بأنني لست مهتمًا بما قاله”.

وفي ختام تصريحاته، أكد حميديتش أن مستقبل اللاعب الكولومبي يعتمد على القرار المشترك الذي سيتخذه كوفاتش وإدارة النادي الألماني.