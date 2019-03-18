مُعار الريال يقلل من أهمية عودة زيدان :

نفى الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، المُعار إلى صفوف بايرن ميونخ، وجود أي أزمات مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للمرينغي.

ورحل رودريغيز إلى صفوف النادي البافاري، بسبب عدم حصوله على فرصة تحت قيادة زيدان في ولايته الأولى، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى العاصمة مدريد على خلفية المستويات الرائعة التي يقدمها بقميص البايرن.

وقال الدولي الكولومبي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “عودة زيدان ومستقبلي؟ سنرى ماذا سيحدث، ولازال هناك الكثير من المباريات أمامنا قبل الحديث عن المستقبل”.

واختتم خاميس رودريغيز تصريحاته: “لم يحدث أي شيء بيني وبين زيدان، وأعتقد أن عودته لن تؤثر على مستقبلي على الإطلاق”.

ومن المُقرر أن يحسم بايرن ميونخ موقفه من ضم رودريغيز بشكل نهائي، في منتصف جوان المقبل، مقابل دفع 42 مليون يورو، المتفق عليها مع إدارة ريال مدريد، لتفعيل بند الشراء.

وكان كارل هانز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، قد صرح قبل عدة أيام، أنه يعتقد اعتقادًا راسخًا، أن خاميس سيلعب للبايرن الموسم المقبل، وأن الجميع سُعداء بوجوده.