نجم ليفربول يهاجم صلاح: “أنت أناني وجشع”

فتح جيمي كاراغر نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق النار على الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق، بعد مستواه في مباراة فولهام أمس الأحد بالدوري.

وأكد “كاراغر” في تصريحاته لسكاي سبورتس أن محمد صلاح لم يقدم المستوى المنتظر منه في مباراة فولهام، حيث طالبه بالعمل على مساعدة الفريق وزملائه.

حيث أهدر فرصتين واستمر في الصيام عن التهديفي لسبع مباريات.

Jamie Carragher called it "selfish and greedy", and plenty of Liverpool fans agree over Mohamed Salah's display at Fulham https://t.co/PvhzIUcZ2S pic.twitter.com/a721upngx1

— Mirror Football (@MirrorFootball) 17 mars 2019