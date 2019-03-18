نجم ليفربول يهاجم صلاح: “أنت أناني وجشع”

فتح جيمي كاراغر نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق النار على الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق، بعد مستواه في مباراة فولهام أمس الأحد بالدوري.

وأكد “كاراغر” في تصريحاته لسكاي سبورتس أن محمد صلاح لم يقدم المستوى المنتظر منه في مباراة فولهام، حيث طالبه بالعمل على مساعدة الفريق وزملائه.

حيث أهدر فرصتين واستمر في الصيام عن التهديفي لسبع مباريات.

Jamie Carragher called it "selfish and greedy", and plenty of Liverpool fans agree over Mohamed Salah's display at Fulham https://t.co/PvhzIUcZ2S pic.twitter.com/a721upngx1 — Mirror Football (@MirrorFootball) 17 mars 2019



قال مدافع الليفر السابق:” صلاح كان أنانياً وجشعاً، بلا شك سجله كان مميزاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث سجل أهدافاً وخلق فرصاً لزملائه”.

وأضاف:”لم يشاركه أي لاعب في أرقامه في الموسم الماضي، حيث كان يمثل تهديداً كبيراً ودائماً، لكن عليه أن يلعب للفريق، في مرتين أو ثلاثة كان عليه أن يرفع رأسه وينظر لزملائه لمعرفة ما يحيط به”.

وتابع:” هو يحتفظ بالكرة في الكثير من الألعاب، بدلاً من التمرير ومساعدة زملائه والفريق على إحراز الأهداف، على عكس ساديو ماني الذي كان رائعاً”

وتغزل كاراغر في السنغالي قائلاً:” ماني هو الأفضل ليس فقط في الدوري الإنجليزي، لكن في الدوريات الأوروبية أيضاً”.

وقاد السنغالي ماني فريقه ليفربول لتحقيق الفوز وحصد انتصار ثمين على حساب نظيره فولهام أمس الأحد بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الواحدة والثلاثين بالدوري الإنجليزي.

ماني سجل الهدف الأول للفريق الأحمر في شباك فولهام، ليرفع رصيده الى 17 هدفا في المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري، بالتساوي مع ثلاثة لاعبين اخرين هم زميله المصري محمد صلاح وهاري كاين (توتنهام) والغابوني بيار ايميريك أوباميانغ (أرسنال)، في حين يحتل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) الصدارة برصيد 18 هدفا.



ماني حطم رقم مواطنه ديمبا با، حيث بات أول لاعب سنغالي يسجل 17 هدفاً في الدوري، متفوقاً بفارق هدف عنه، حيث سجل ديمبا 16 هدفاً في موسم 2011 – 2012 مع نيوكاسل.

ونجا ليفربول من فخ مضيفه فولهام وتغلب عليه بصعوبة 2-1 الأحد ليتصدر ترتيب بطولة انكلترا موقتا، مستغلا غياب مانشستر سيتي حامل اللقب عن المرحلة الـ31 لانشغاله في مسابقة الكأس.

ورفع ليفربول رصيده الى 76 نقطة في المركز الاول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب مباراته المؤجلة في هذه المرحلة ضد جاره مانشستر يونايتد في 24 افريل المقبل.

ودخل ليفربول المباراة منتشيا ببلوغه الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا بفوزه الصريح على بايرن ميونيخ الألماني 3-1 في عقر دار الاخير الاربعاء، لكنه لم يقدم اداء مرضيا ضد الفريق اللندني.