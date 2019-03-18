نجم ميلان ضحية جديدة لعنصرية جماهير إنتر :

حقق إنتر ميلان، فوزًا صعبًا على نظيره ميلان، بنتيجة (3-2)، مساء أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، أن جماهير الكورفا نورد بمدرجات إنتر ميلان، استهدفت الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط الروسونيري، بهتافات عنصرية من خلال إطلاق أصوات القردة.

وأضافت أن الهتافات جاءت في الربع ساعة الأولى من المباراة.

واشتهرت جماهير النيراتزوري في الفترة الأخيرة، بهجومها العنصري تجاه العديد من اللاعبين، لاسيما وأنها عوقبت من قبل بالمنع من حضور إحدى مباريات الفريق عقب الهجوم على كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي.