يويفا يجتمع برابطة الأندية لمناقشة مستقبل دوري أبطال أوروبا :

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه سيجتمع بممثلين عن الأندية الأوروبية، غدا الثلاثاء، في مستهل مناقشات حول مستقبل دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات القارية بداية من 2024 وما بعدها.

وألمح الطرفان لتغييرات شاملة على بطولات الأندية الأوروبية، عندما يتم تطبيق جدول المباريات الدولية في 2024.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن لقاء الثلاثاء سيمثل جلسة مناقشات موسعة بين الاتحاد القاري ورابطة الأندية الأوروبية، والتي تمثل 232 ناديا عبر كافة أنحاء أوروبا.

وتابع في بيان “هناك اجتماع غدا، لا يوجد أي شيء سري بشأن جلسة المناقشات الموسعة”.

وذكر الاتحاد أنه سيلتقي أيضا بقية الأطراف المعنية مثل اللاعبين وروابط بطولات الدوري في الأشهر المقبلة “لتبادل الافكار قبل بلورة مقترحات فعلية وبدء المناقشات (الرسمية)”.

وعقب إعادة انتخابه في فيفري الماضي، قال السلوفيني ألكسندر تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة إن مؤسسته ستعمل مع رابطة الأندية الأوروبية لتوجيه النصح للبطولات الجديدة والتي ستضيف “بعدا جديدا” للكرة الأوروبية.

ووعد تسيفرين “ببطولات أندية تتوافق مع التوقيتات وحافلة بالإثارة والقوة ومفتوحة للمنافسة أمام الجميع”.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي تهديد بحدوث انفصال وإقامة دوري السوبر، طالما ظل رئيسا للاتحاد القاري وظل أندريا أنييلي، رئيس جوفنتوس، رئيسا لرابطة الأندية الأروبية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد، أن التكهنات بشأن ما ستتم مناقشته، يشمل إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا مطلع الأسبوع، إضافة لنظام تأهل أكثر إحكاما.

وكان أنييلي اقترح سابقا استبدال نظام الثماني مجموعات حاليا، بنظام الأربع مجموعات تتألف كل واحدة منها من ثمانية فرق، وهو ما يعني المزيد من المباريات.

وتقام بطولات الأندية الأوروبية من خلال دورة تتألف من ثلاث سنوات، على أن تنتهي الدورة الحالية في 2021.