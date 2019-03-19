إبعاد سليماني وبلفوضيل يفتح الأبواب لدرفلو ونعيجي :

من دون أدنى شك، فإن إبعاد المهاجمين إسلام سليماني وإسحاق بلفوضيل عن قائمة تربص شهر مارس الجاري، وبالمقابل تقديم الدعوة للثنائي الآخر درفلو وهداف البطولة الوطنية المحترفة الأولى مهاجم نادي بارادو نعيجي، بمثابة الفرصة الحقيقية لهذا الثنائي الأخير، الذي لن يجد سوى المهاجم بغداد بونجاح أمامه من أجل خطف فرصة المشاركة ولو لدقائق معدودة خلال المواجهتين القادمتين، خاصة وأن الخضر قد تأهلوا ما يعني بأن المباراتين بالنسبة لهم مجرد شكلية وفقط.

م.د

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