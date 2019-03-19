إدارة برنتفورد تحدد 30 مليون جنيه إسترليني لمن يرغب في التعاقد مع بن رحمة :

بدأت خيوط مستقبل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تتكشف، حيث قالت تقارير إنجليزية يوم أمس الاثنين أن إدارة ناديه برنتفورد منفتحة على فكرة بيع اللاعب لنادي أكبر في الصيف المقبل، الصحافة البريطانية قالت أن إدارة برنتفورد حددت بالفعل سعر اللاعب والذي وصل لـ 30 مليون جنيه إسترليني (أقل بقليل من 35 مليون أورو)، وتضاربت الأنباء حول قيمة الصفقة بين كبرها وصغرها، فبن رحمة انتقل بداية الموسم بقيمة زهيدة والقيمة المطلوبة حاليا تعتبر أضعاف أضعاف قيمته أما من يرى أن مستوى اللاعب كبير و أهدافه تتكلم عنه فيرى أن القيمة في المتناول خاصة على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبيرة التي لا تتوانى في دفع الكثير من الملايين مقابل الحصول على النجوم الشباب .

إدارة برنتفورد واثقة من قدرتها على جني هذه القيمة

الصحافة الإنجليزية وإن اختلفت في قيمة الصفقة فإن ذلك لا يعني إدارو نادي برنتفورد بشكل مباشر، حيث كشفت أنها واثق من قدرتها عل جني هذه القيمة عطفا على المستوى المميز الذي يقدمه الجزائري، التقارير الإعلامية الصادرة يوم أمس قالت أن بن رحمة يعتبر واحدا من أحسن اللاعبين في الدوري ‘(الشامبيان شيب) و الأحسن على الإطلاق في النصف الثاني من الموسم، وهو ما يعطيها الحق في الاستفادة من ذلك لخدمة مصالحها الخاصة، أضف إلى ذلك فإن الأندية العملاقة التي ترقبه قادرة على دفع هذه القيمة بسهولة كما أن المنافسة عليه ستصبح في صالحها وسترفع من قيمته أكثر فأكثر .

ميلان الإيطالي ودورتموند الألماني يرغبان أيضا في ضمه

الحديث عن المنافسة يبدو أمرا معقولا جدا، فبعد أن تحدثنا عن كبار الأندية الإنجليزية في وقت سابق قالت التقارير البريطانية يوم أمس أن مستويات بن رحمة وصل صداها لخارج بريطانيا، حيث أرسل نادي ميلان بعض مبعوثيه لمراقبة لاعب الخضر، إضافة لميلان تواجد أيضا بعض ممثلي نادي بوروسيا دورتموند الألماني من أجل بن رحمة، ولم تكشف التقارير مدى تقرب هذين الناديين من اللاعب الجزائري لكن الأكيد أنهما لم يقدما أي عروض لحد الساعة، ويبدو أن بن رحمة سيلعب في نادي أوربي كبير بنسبة كبيرة الموسم المقبل، وفي حال واصل تألقه فإنه سيظفر بعقد مميز ولما لا في أحد هذين الناديين بالذات، يذكر أن تشيلسي، آرسنال ومعهم بعض أندية البرمير ليغ شرعت في متابعة بن رحمة وأرسلت مبعوثيها لمشاهدته في عدة لقاءات سابقة .

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