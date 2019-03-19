الخضر يشرعون في التحضير لموعد غامبيا وتذاكر اللقاء تطرح للبيع يوم الأربعاء :

برمج الناخب الوطني جمال بلماضي حصة تدريبية مساء أمس بمركز التحضير في سيدي موسى أين شرعت كتيبة الخضر في التحضير الجدي للقاء غامبيا الجمعة القادم بملعب تشاكر بالبليدة ، وكانت العناصر الوطنية قد التحقت تباعا بداية من صبيحة أمس الاثنين للدخول في تربص تحضيري بسيدي موسى ، وكان كل من بن سبعيني، محرز، تايدر، حليش، بونجاح وفيكتور لكحل الوافد الجديد، أول العناصر التي التحقت بالمنتخب إضافة إلى التحاق اللاعبين المحليين ويتعلق الأمر بنعيجي، بوداوي، بن خماسة، لوصيف وزغبة.

طرح 22 ألف تذكرة للبيع بملعب تشاكر ابتداء من يوم الأربعاء

تحسبا للقاء الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام المنتخب الغامبي بملعب مصطفى تشاكر مساء الجمعة القادم ، ستشرع إدارة مركب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من يوم الأربعاء في بيع التذاكر الخاصة بالمباراة ، على أن تتواصل العملية إلى غاية يوم الخميس للسماح لأكبر عدد من المناصرين المنتظر حضورهم بقوة لمؤازرة فريقهم أمام منافسه.

سعر التذاكر بين 300 دج و 500 دج

حددت الهيئة التنظيمية المسؤولة ونعني بها مديرية الشبيبة و الرياضة لولاية البليدة أن أسعار التذاكر الخاصة بمثل هذه المباريات لم تتغير بحيث سيتم طرح 20 ألف تذكرة بسعر 300 دج و ألفين تذكرة أخرى بالنسبة للمدرجات المغطاة بسعر 500 دج ، يذكر أن هذه المباراة ستنطلق على الساعة الثامنة و 45 دقيقة مساء ولم يتم بعد تحديد توقيت فتح الأبواب لدخول المناصرين للملعب حسب نفس المتحدث.

أرضية تشاكر صارت جاهزة لموعد الجمعية

من جهة ثانية صارت أرضية ملعب مصطفى تشاكرو التي خضعت لعمليات صيانة بشكل دوري جاهزة لاحتضان لقاء الجزائر وغامبيا، بالإضافة إلى إعادة تهيئة كل من غرف تغيير الملابس ومختلف المرافق التي يتوفر عليها هذا الملعب الذي تم تجهيزه أيضا بالإضاءة عالية الجودة و التي ترقى للمعايير الدولية.

م.د

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