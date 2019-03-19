الصحافة الألمانية تكشف عن سبب معاقبة بن طالب :

كشفت أخيرا الصحافة الألمانية عن السبب الذي دفع بإدارة نادي شالك معاقبة اللاعب الجزائر نبيل بن طالب، الإعلام الألماني قال أن المدرب هوب ستيفز أعفى بن طالب من لقاء لايبزيغ الذي جرى السبت وهذا بعد أن طلب اللاعب ذلك، لكن المدرب طالب اللاعب الجزائري بالحضور للملعب من أجل القيام بفحوصات نهائية، عله يتمكن من المشاركة وفي حال عدم قدرته على ذلك فإنه مطالب بمتابعة اللقاء من المدرجات، ورغم صعوبة ذلك إلا أن الإدارة أصرت على بن طالب من أجل الحضور مثله مثل زميله المغربي أمين حاريث، هذا الأخير ورغم إصابة بقطع في أحد أوتار الكاحل حضر بالعكازات لكن بن طالب لم يحضر .

إدارة شالك اعتبرت الأمر تحديا من بن طالب ولذلك عاقبته

رغم التأكيدات على حضوره إلا أن بن طالب ضرب بأمر وتأكيدات الإدارة عرض الحائط وبقي في منزله في شالك وتابع اللقاء من أمام الشاشة، الأمر لم يرق لا للإدارة ولا للمدرب الجديد الذي أراد السيطرة من البداية على المجموعة، حيث اعتبر ما قام به بن طالب تحديا صارخا له وكان لا بد له من الرد بطريقة قاسية واختارت معاقبته إلى أجل غير مسمى، عله يكون عبرة لمن يعتبر، وعاقبت إدارة شالك لاعب الخضر بالإبعاد عن الفريق الأول والمشاركة فقط مع الآمال لأجل لم يتم تحديده .

هل انتهى موسم نبيل بن طالب ؟

ذات التقارير ذهبت بعيدا في حديثها عن بن طالب، حث كشفت أن اللاعب الجزائري لديه سوابق وليست هذه المرة الأولى التي يتمرد فيها على المدرب و الفريق ككل، ما قام به بن طالب والحديث عن عقوبة مفتوحة دفع الإعلام الألماني للتأكيد على أن غيابه قد يمتد لنهاية الموسم، فالحديث عن أبواب مفتوحة وما إلى ذلك لا يعني أن اللاعب سيعود سريعا للفريق الأول لكن عقوبته قد تعني نهاية موسم، ولو أن الأمر جد مستبعد لأن الإدارة لا تملك الحق في إبعاد اللاعب مهما فعل وفي أسوأ الأحوال قد تسمح له بالتدريب مع الفريق الأول، يشار إلى أن بن طالب مطالب بالاعتذار من أجل العودة لفريقه.

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