براهيمي غاضب من مدربه في بورتو :

كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية الشهيرة يوم أمس أن اللاعب الجزائري ياسين براهيمي مازال لم يتقبل قرار مدربه سيرجيو كونسيساو بإحالته على مقاعد البدلاء، وجلس براهيمي بديلا في اللقاءات الثلاثة الأخيرة لكن ورغم تألق فريقه وبديله في هذه اللقاءات إلا أن براهيمي بدا غاضبا، صحيفة ريكورد قالت أن الغضب كان باديا على براهيمي عند دخوله بديلا ضد ماريتيمو ورغم تسجيله لهدف إلا أنه لم يكن سعيدا به، ويقبع براهيمي في الدكة منذ لقاء روما في دوري أبطال أوروبا، حيث رأى المدرب أنه قدم مستوى سيئا في لقاء بنفيكا الذي سبقه .

الدولي الجزائري سيضغط بقوة من أجل استعادة مكانته الأساسية

لاعب بورتو المتألق بقوة في الفترة الأخيرة لم يستسغ بعد بقائه بديلا ولم يتقبل الفكرة من الأساس لذلك سيعمل على الضغط بقوة على مدربه من أجل إعادته أساسيا بعد فترة التوقف الدولي، ياسين من لاعبي بورتو القلائل الذين لم يسافروا للعب مع منتخبات بلدانهم وهو أمر سيكون في صالحه من أجل العودة أساسيا في لقاء الاستئناف، حيث سيستفيد من الإرهاق الكبير الذي سيصيب لاعبي الوسط على اعتبار أن أغلبهم من أمريكا الجنوبية، وفي حال عاد أساسيا فإنه سيقاتل للبقاء كذلك، خاصة أنه يعلم جيدا أن الموسم سينتهي بالكان وبلماضي لن يشرك إلا اللاعبين الجاهزين .

عشرة أيام تفصله عن حسم مستقبله

فوائد بقاء براهيمي مع ناديه بورتو في فترة التوقف الدولي الحالية ستكون لها فوائد أكبر من عمله على العودة أساسيا، براهيمي سيمتلك الوقت الكاف من أجل حسم مستقبله، حيث بات أمامه عشرة أيام من أجل اختيار نادي جديد، لاعب الخضر لن يكون قادرا على التوقيع في أي نادي في الفترة المقبل لأن الموسم لن يتوقف حتى نهاية ماي وبعد مباشرة سيبدأ تربص المنتخب الوطني الذي سيسبق الكان، وبما أن القانون يسمح له بالتفاوض بحرية فإنه سيستغل هذه الفترة من أجل حسم مستقبله .

إدارة بورتو ترغب في إبقائه وستقدم له عرضا أخيرا

كما هو معلوم فإن وجهة براهيمي لحد الآن غير واضحة رغم أن البعض أكد توقيعه لهذا النادي أو ذلك، الصحافة البرتغالية قالت أن براهيمي سيغادر ناديه بنسبة كبيرة جدا لكن الـأمر ليس مؤكدا بشكل قطعي، لأن إدارة بورتو مازلت تملك ورقة ستحاول لعبها في الأسبوع الحالي، حيث ستقدم لياسين عرضا جديدا عله يقبله ويقرر البقاء، الصحافة البرتغالية قالت أن الإدارة لن تقوم برفع الراتب السنوي الذي عرضته على براهيمي سابقا والذي قد بـ 2 مليون أورو لكنها ستلعب على وتر الجوائز والحوافز والامتيازات المتعلقة بالمستوى والمشاركات والألقاب، الأمر في نظر إدارة بورتو يبدو مغريا وقد يقنع ياسين بالبقاء في انتظار رأي اللاعب ومعرفة ما إذا كان سيفضل الاستقرار أو اختيار عرض من العروض الكثيرة جدا التي وصلت وكيل أعماله.

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