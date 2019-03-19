بلفوضيل يفضل مواصلة المغامرة مع هوفنهايم :

بعد أن كشفت وسال الإعلام الألمانية قبل أيام عن وصول عروض رسمية قدمت للاعب بلفوضيل من قبل أندية شالك 04 الألماني، وأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الأخبار التي كان قد أكدها في وقت سابق وكيل أعمال اللاعب محمد الفايش، قرر اللاعب الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، البقاء مع ناديه هوفنهايم الألماني الذي انتقل إليه في الصيف الماضي، وهذا ردا على الأخبار التي تحدثت عن مستقبله مع ناديه .

” أحببتُ هذا الفريق كثيراً، وأرغب في البقاء”

في ذات السياق أكد بلفوضيل في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه هوفنهايم الألماني مشيرا إلى انه استرجع عاف يته و قواه منذ الصائفة الماضية بإلتحاقه بهوفنهايم حيث قال: “أشعر بالراحة هنا في هوفنهايم، لقد أحببتُ هذا الفريق كثيراً، وأرغب في البقاء لفترة أطول هنا، دائماً أحاول التحسين ومساعدة نفسي على التطور، هدفي اليوم وغداً سيكون العمل لكي أتطور مهما تقدم الزمن .”

“أعتز بالعروض التي وصلتني و سأواصل العمل ”

كما تحدث لاعب الخضر الأسبق والذي حمل لأوان نادي فيردر بريمن الألماني متحدثا عن اعتزازه بما وصله من عروض بعد الاهتمام الكبير أين قال : “هذه هي حياة لاعب كرة القدم، هناك اهتمام وعروض انتقال، لكن أنا أشعر براحة كبيرة، ولا أعتقد أن مغادرتي ستكون الصيف المقبل”. وانضمّ بلفوضيل إلى هوفنهايم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي ستاندار دو لياج البلجيكي في صفقة قدرت بـ5.5 ملايين يورو، بعدما نجح في توقيع تسعة أهداف في 26 مباراة مع الفريق هذا الموسم.

عدم استدعائه للخضر يعتبر مفاجأة

من جهة ثانية فإن غياب اسم إسحاق بلفوضيل عن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي يعتبر مفاجأة بالنضر إلى الأسماء التي ظهرت ضمنها على غرار نعيجي، ، حيث كشف بلماضي في ندوة صحفية عقدها الأحد بأنه يعرف مستوى بلفوضيل جيدا، وهو يرغب في معاين لاعبين آخرين قصد إيجاد بديل للهداف بغداد بونجاح.

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