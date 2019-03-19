بلماضي أبعد هني لأسباب انضباطية..!

لمح مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الأول إلى الأسباب التي دفعته لإبعاد مهاجم نادي سبارتاك موسكو سفيان هني عن الخضر خلال التربص الجاري الذي يسبق مواجهتي غامبيا وتونس نهاية هذا الشهر، حيث وبالرغم من أن الرجل الأول في الجهاز الفني للخضر لم يفصح بطريقة مباشرة أو بالأحرى عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يحرم هني من الاستدعاء للتربص، إلا أن حديثه يدل على سوء تفاهم أو اتفاق بين الطرفين.

مدرب الخضر كان يتمنى رؤية مهاجمه أمام الطوغو

لم ينفي مدرب المنتخب الوطني أنه كان فعلا يريد رؤية المهاجم الجزائري سفيان هني في لقاء الطوغو السابق، وكان المدرب السابق لنادي الدحيل القطري قد تحدث إلى لاعبه غير أن الرؤى مختلفة بين الطرفين ما جعل بلماضي يتجاهل مهاجم سبارتاك في تلك المواجهة عندما صرح يقول: “صراحة لقد كنت أريد أن أرى إمكانات هني في المواجهة السابقة التي جمعتنا بالمنتخب الطوغولي، لكن اللاعب لم يُظهر التفهم اللازم للالتحاق بزملائه في الفريق خلال تلك الفترة”.

بلماضي: “كان لي حديث مع هني الذي يبقى مُطالبا بإظهار التزام أكبر”.

ما يؤكد فعلا بأن مدرب الخضر قد أبعد المهاجم هني من قائمته التي حددها لتربص شهر مارس الجاري، هو تصريحه حول قضية هذا اللاعب مؤكدا بأنه قد تحدث إليه فعلا، لكن حديث الطرفين لم يكن حين قال: “لا أخفي عنكم أنني فعلا كنت أريد هني معنا في هذا التربص، وقد كان لي حديث مع اللاعب غير أنه لم يكن متفهما وهو الآن مطالب بإظهار التزام أكثر”.

م.د

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