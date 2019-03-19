بن ناصر التحق بتربص الخضر بمعنويات عالية :

نشر الدولي الجزائري لاعب وسط ميدان نادي إمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورتين من مباراة ناديه الأخيرة أمام اليوم عبر النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن سعادته الكبيرة بالفوز المحقق أمسية اليوم الأحد ضد المنافس من فروسينوني، وهو الفوز الذي يبعد ولو مؤقتا رفقاء الدولي الجزائري عن حسابات السقوط خلال أول موسم وأول تجربة أيضا لإمبولي في “السيري أ”

بن ناصر: “حققنا فوزا يبعدنا عن حسابات السقوط وسألتحق بالخضر بنفسية مرتاحة”

دوّن متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري وكذا نادي إمبولي الإيطالي على صفحته تويتر عبارة تدل على الفرحة العارمة والراحة النفسية الكبيرة التي يشعر بها هذا اللاعب الشاب الذي كتب يقول: “حققنا فوزا مُهما في سباق تفادي السقوط واقتربنا من تحقيق البقاء في السيري أ”، كما كتب أيضا “الآن حان موعد الالتحاق بالمنتخب الوطني”، وهما العبارتان اللتان تدلان على الحالة النفسية الهائلة التي يتمتع بها بن ناصر قبل التحاقه بتربص الخضر الجاري بمركز سيدي موسى.

م.د

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