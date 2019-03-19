تشيلسي تحت أنظار أغنى رجل في بريطانيا :

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى رغبة السير جيم راتكليف، في شراء نادي تشيلسي، لكنه متردد حول تلبية مطالب مالك النادي الحالي رومان إبراموفيتش الذي حدد سعر 2.5 مليار جنيه إسترليني لبيع النادي.

ويقيم راتكليف في إمارة موناكو، وارتبط اسمه بشراء تشيلسي العام الماضي، علما بأن ثروته تقدر بـ21 مليار جنيه إسترليني، وهو الآن يرعى فريق “سكاي” العملاق للدراجات النارية، مقابل إنفاق 35 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا تايمز”، فإن شراء فريق “سكاي” لن يخمد محاولات راتكليف للاستحواذ على تشيلسي، لكنه ليس مستعدا للرضوخ أمام طلبات إبراموفيتش المالية.

ورغم أن النادي اللندني أكد في وقت سابق، بأنه ليس معروضا للبيع، لا يبدو الروسي إبراموفيتش مرتاحا بملكية تشيلسي حاليا، حيث غاب عن جميع مباريات الفريق على ملعب “ستامفورد بريدج” بسبب ممانعة السلطات البريطانية إصدار تأشيرة دخول له، علما أنه يخطط لإعادة بناء ملعب الفريق بقيمة مليار جنيه إسترليني.

وكان راتكليف، البالغ من العمر 66 عاما، والذي ترعرع في مدينة مانشستر، قد حرض على شراء تذاكر موسمية لتشيلسي في السنوات الأخيرة.