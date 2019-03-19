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جنوى يستسلم أمام رغبة جوفنتوس :

19 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 46 زيارة

بات نادي جوفنتوس، قريبا من التعاقد مع مدافع فريق جنوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى جوفنتوس للتعاقد مع كريستيان روميرو، مدافع جنوى، خاصة بعد رحيل المهدي بنعطية، إلى قطر، وكبر عمر جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي، وإصابات أندريا بارزالي المتكررة.

وقال جيورجيو بيرينتي، المدير العام لجنوى، في تصريح أبرزته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الثلاثاء: “سنتحدث عن كريستيان مع جوفنتوس”.

وأضاف: “نأمل أن يبقى روميرو معنا على الأقل لمدة موسم آخر، من أجل أن يكبر وينمو وينضج أكثر وأكثر بالفترة المقبلة”.

وكانت تقارير قد تحدثت عن اقتراب روميرو، من تمديد عقده مع جنوى، وأن الأخير يرفض التفاوض حول بيعه، لكن تصريحات مديره العام اليوم تشير إلى الدخول في مفاوضات مع جوفنتوس بشأنه.

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