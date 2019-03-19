سوداني يفاجئ الجميع و سيعود إلى المنافسة قبل نهاية الموسم :

فاجأ المهاجم هلال العربي سوداني كل المتتبعين أول أمس حين سجل عودته إلى أجواء التدريبات على انفراد وهذا بمركز آسبيطار في قطر أين كان يتابع العلاج و عملية إعادة التأهيل الوظيفي عقب الإصابة الخطيرة التي كان قد تعرض لها قبل أربعة أشهر على مستوى الركبة ، ونشر لاعب الخضر شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فظهر وهو يُداعب الكرة ويُراوغ ويقوم بِحركات استعراضية، في حصة مرانية على انفراد داخل مركز تدريب. مُعلّقا بِنوع من الرّضا بعد زوال “المكروه”: “بعد أربعة أشهر!”. في إشارة إلى تاريخ الإصابة الموافق لِشهر نوفمبر الماضي ، وهبي الإصابة التي تسببت في غياب اللاعب عن مقابلات فريقه نوتنغهام فورست الإنجليزي، وأيضا أفقدته منصبه الدولي، حيث لن يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري مواجهتَيه ضد غامبيا وتونس، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي، على التوالي.

سيعود إلى المنافسة بعد 4 أسابيع

من جهة ثانية وبعد أن استعاد أحد هدافي الخضر عافيته وشروعه في العمل الميداني المكثف ، صارت عودة هلال العربي سوداني إلى أجواء المنافسة جد قريبة ،حيث سيلتحق بناديه نوتنغهام فوريست في الأيام القادمة وهو ما يؤهله للعودة إلى المنافسة من جديد قبل نهاية الموسم ، ويكون العربي هلال سوداني قد استغلّ التاريخ جيّدا، الذي يتزامن مع محطّة الفيفا للمقابلات الدولية، ويبعث رسالة واضحة للناخب الوطني جمال بلماضي، فحواها أنه يُمكنه حضور نهائيات كاس أمم إفريقيا بِمصر في الصيف المقبل.

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