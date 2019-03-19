سولسكاير يتهم لاعبي مانشستر يونايتد بإعادة داء مورينيو :

صب النرويجي لأولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، غضبه على لاعبي الشياطين الحمر عقب الهزيمة أمام وولفرهامبتون، السبت الماضي، بنتيجة 1-2، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة “صن” البريطانية، فإن سولسكاير أعرب عن استيائه بشأن أداء للاعبين، كما أنه وصف المباراة بكونها الأسوأ له مع الشياطين الحمر.

كما انتقد سولسكاير سرعة لاعبي اليونايتد في التحكم بالكرة خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن كافيًا لحسم المباراة لصالح فريقه.

ووجه المدرب النرويجي، اتهامًا لنجوم الشياطين الحمر بأنهم عادوا إلى المستوى السابق للفريق تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

وطلب مدرب اليونايتد من اللاعبين تحليل أدائهم في المباراة، خلال فترة التوقف الدولي، وقبل خوض لقاء برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن سولسكاير تولى تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، بعد أن ساءت نتائج الفريق تحت قيادة مورينيو.