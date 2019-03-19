غوارديولا: “محرز يقدم كل ما لديه وبفضله حققنا نتائج مميزة”

رد مدرب المان سيتي بيب غوارديولا على الانتقادات الكثيرة التي طالت لاعبه الجزائري رياض محرز بعد لقاء سوانسي سيتي في الكأس يوم السبت الماضي، بيب قال في تصريح لصحيفة مانشيستر إيفنينغ نيوز أنه رأى مستوى محرز جيدا في لقاء سوانسي سيتي الأخير وقال:” رأيتم أن محرز قدم مستوى سيئا؟ ربما كان ذلك بسب تأثير النتيجة لقد كنا متأخرين بهدفين من دون رد مع خروجه، على العكس أنا رأيت أنه قدم مستوى جيدا جدا” وكان محرز قد ظهر فعلا بمستوى سيء وخرج ونتيجة اللقاء تشير لتخلف فريقه بهدفين من دون رد، والذي قلب النتيجة وفاز بثلاثية مقابل هدفين بعد خروج محرز .

“محرز يتدرب بقوة ويحاول تقديم كل ما لديه ومن السيئ عدم إنصافه”

مدرب السيتي هاجم بقوة كل من ينتقد محرز، حيث دافع عن لاعبه الجزائري وقال أنه يقدم كل ما لديه ليس هذا وفقط بل نسب إليه جزءا كبيرا من نجاح الفريق في الموسم الحالي وقال:” محرز يقدم كل ما لديه، يتدرب بقوة ويحاول أن يقدم المستوى المطلوب في كل مرة يشارك فيها، هو من أسباب نجاح الفريق، نحن هنا ( يقصد الفوز بلقبين والصراع على الألقاب الثلاثة المتبقية ) بفضل كل الفريق وليس لاعبين معينين فقط” .وقدم محرز فعلا مستويات باهرة في بداية الموسم، لكن ومنذ حلول العام الجديد لم يقدم إلا لقاءات بسيطة جيدة تعد على أصابع اليد الواحدة .

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