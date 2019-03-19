فيغولي يخطف الأضواء مجددا وينصب نفسه ملكا في تركيا :

لأسبوع آخر لم يتوقف الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن التوهج، فبعد أن قاد فريقه غلطة سراي لتحقيق فوز مهم وثمين في الدوري على حساب بورصا سبور نال الجزائري إشادات واسعة جدا من الإعلام التركي، فيغولي نصب مرة أخر ملكا في ناديه، حيث قالت التقارير الإعلامية الصادرة يوم أمس أن سفيان أصبح النجم الأول والملهم الأول للأنصار، وكان فيغولي قد نجح في تسجيل هدف في مرمى بورصا سبور كان الثالث في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء حماسي جدا.

محمد ديمركول” ما يقدمه فيغولي غير طبيعي”

أدلى الصحفي والمحلل الرياضي محمد ديمركول بتصريحات فيها الكثير من الإشادة لفيغولي، ديمركول وصف مستوى فيغولي بالغير طبيعي وأرقامه بالمذهلة وقال:” لقد تمكن فيغولي من تسجيل عديد النقاط لصالحه في الفترة الأخيرة، كانت له فترة من عدم النشاط في النصف الأول من الموسم كان سيئا فيها لكن أرقامه مذهلة الآن ومستواه غير طبيعي بالمرة، و النصف الثاني من الموسم الذي يقدمه فيغولي مذهل أيضا” يذكر أن هذا المحلل لم يترك فيغولي وشأنه في بداية الموسم، حيث كان دائما ما ينتقده بسبب أو من دون سبب، وقد أوردنا له عدة تصريحات سابقا يهاجم فيها فيغولي بحدة.

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