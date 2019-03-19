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Real Madrid's goalkeeper and captain Iker Casillas (R) applauds next to Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi (L) during the Champions League semi-final first leg football match between Real Madrid and Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 27, 2011 . AFP PHOTO/Pedro ARMESTRE (Photo credit should read PEDRO ARMESTRE/AFP/Getty Images)

كاسياس: ميسي جعلني أفضل كحارس مرمى

19 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, كواليس النجوم, ملاعب العالم 57 زيارة

أكد إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، وبورتو الحالي، أن مواجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة، جعلته أفضل كحارس مرمى.

وقال كاسياس، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد كنت محظوظا بما يكفي لأن أتمكن من مواجهة ميسي، ويجب أن أقول إنه جعلني أفضل كحارس مرمى”.

واستقبل كاسياس 17 هدفا من ميسي في مواجهات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، 10 في الليغا و5 أهداف في كأس السوبر الإسباني، وهدفين في دوري الأبطال.

ومدح كاسياس زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه يقدم الأفضل موسمًا بعد الآخر.

وأشار كاسياس صاحب الـ37 عاما، إلى أنه يتطلع إلى الاستمرار في الملاعب على الأقل حتى سن الـ40.

واختتم بالحديث عن إمكانية عودته للمنتخب الإسباني قائلا: “مرت 3 سنوات على آخر استدعاء لي، وحاليًا أصبحت الأمور أكثر صعوبة”.

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