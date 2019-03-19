كلينسمان: لوف عليه أن يرحل عن ألمانيا

ضاعف يورغن كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، الضغوط على مواطنه يواخيم لوف، المدرب الحالي للفريق، قبل بدء مسيرة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

وطالب كلينسمان، مواطنه لوف بالرحيل عن منصب المدير الفني حال جاءت النتائج في الفترة المقبلة دون المستوى.

وقال كلينسمان: “إذا كنت مسؤولا، فإنك تتحمل النتائج. إذا كنت رئيسا تنفيذيا لشركة كبيرة، عليك أن تقدم تقارير الميزانية وعليك الكشف عن النتائج. وإذا لم تكن النتائج حقيقية، عليك الرحيل في وقت ما”.

وأشار كلينسمان إلى أن التطورات كانت “سيئة للغاية” على مدار أكثر من عام داخل صفوف منتخب الماكينات.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الصربي، غدا الأربعاء، في فولسفبورغ وديًا ثم يستهل الفريق مسيرته بتصفيات يورو 2020، بمواجهة مضيفه الهولندي في أمستردام، يوم الأحد المقبل.

وجدد كلينسمان (54 عاما)، الذي يعمل حاليا خبيرًا ومحللًا تلفزيونيا، انتقاداته لحال كرة القدم الألمانية الآن.

وقال كلينمسان، الذي قاد المانشافت للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2006 بألمانيا: “كان هناك اعتقاد بأن ما حدث في روسيا مجرد كبوة عابرة. ولكن لسوء الحظ، لم يكن هكذا”.

وكان المانشافت ودع بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الأول للبطولة ثم قدم مسيرة سيئة في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا حيث احتل المركز الثالث الأخير، في مجموعته ليهبط إلى دوري القسم الثاني.

كما يخلو دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أي فريق ألماني بعد خروج بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وشالكه.

ويبدأ كلينسمان، الذي فاز بلقب كأس العالم 1990 كلاعب، غدٍا الأربعاء عمله كخبير ومحلل رياضي تلفزيوني.