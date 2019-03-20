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التلفزيون الجزائري يشتري حقوق بث مباريات كان2019 :

20 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كأس إفريقيا, ملاعب العالم 46 زيارة

كشفت تقارير إخبارية موثوقة بأن التلفزيون الجزائري تمكن من شراء حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 ،و تأتي هذه الخطوة بعد ضمان المنتخب الجزائري التأهل رسميا للنهائيات الإفريقية ، كما أكدت ذات التقارير بأن التلفزيون الجزائري اشترى حقوق البث من قناة بي إن سبورتس والتي تمتلك الحقوق الحصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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