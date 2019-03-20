التلفزيون الجزائري يشتري حقوق بث مباريات كان2019 :

كشفت تقارير إخبارية موثوقة بأن التلفزيون الجزائري تمكن من شراء حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 ،و تأتي هذه الخطوة بعد ضمان المنتخب الجزائري التأهل رسميا للنهائيات الإفريقية ، كما أكدت ذات التقارير بأن التلفزيون الجزائري اشترى حقوق البث من قناة بي إن سبورتس والتي تمتلك الحقوق الحصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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