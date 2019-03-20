“الفاف” تتحرك ضد تصريحات ملال وتتوعد رئيس الشبيبة :

تحرك هذه المرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعدما طالته اتهامات مباشرة من قبل رئيس شبيبة القبائل الشريف ملال، عقب الهزيمة الماضية التي تعرض لها فريقه على يد المنافس من اتحاد المدية في المباراة التي انتهت على نتيجة هدف دون مقابل، وكان الهدف قد سجل في الدقيقة الرابعة بعد انتهاء الوقت الرسمي للمقابلة، ما دفع برئيس شبيبة القبائل لإطلاق تصريحات نارية يتهم فيها الحكم بوكواسة ومن عينه لهذه المباراة طبعا، بالإضافة إلى ربوح حداد.

أصدرت بيانا ترد فيه على اتهامات ملال

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا على موقعه الرسمي يرد فيه على الاتهامات التي طالته من قبل رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، حيث جاء في البيان العبارة التالية: “بعد الخسارة التي تكبدها نادي شبيبة القبائل ضد أولمبي المدية الأحد الماضي، لم يجد ملال من حجة أخرى لتبرير الخسارة التي مني بها فريقه سوى توجيه التهم لنائب رئيس الاتحادية ربوح حداد، وكذا المسؤول الأول عن تعيين الحكام أمالو، ليلقي كل اللوم على هذا الثنائي، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق من أي شخص مهما كان وزنه أو صفته”.

زطشي طالب بمتابعة رئيس الكناري على تصريحاته

أكدت مصادر من داخل بيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رئيس “الفاف” الذي كان دائما يدين وبشدة هذا النوع من التصريحات الجارحة التي يتهم فيها المسؤولين بين الحين والآخر، حيث كانت “الفاف” قد أكدت في العديد من المناسبات أنه لا يجب إلقاء تصريحات مثيرة ومستفزة بدون دلائل، وإلا سوف يتعرض صاحبها لعقوبات صارمة، كما خرجت به كلائحة من أحد الاجتماعات الدورية السابقة للمكتب الفدرالي.

محمد دحوي

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