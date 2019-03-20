بن ناصر وأوناس يؤكدان على الأجواء الرائعة داخل الخضر :

نشر الثنائي آدم أوناس لاعب نادي نابولي وإسماعيل بن ناصر لاعب نادي إيمبولي الإيطاليين، تغريدة لهما على حسابهما الخاص مشيرين إلى الأجواء الجيدة و المثالية التي تسود تربص المنتخب الوطني الجاري حاليا في مركز التحضيرات بسيدي موسى، تأهبا للقاء غامبيا يوم الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في مصر ، ونشر نجم نابولي وناس صورة وفيديو على “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حيث أظهرت الصورة الأولى أن الثنائي الناشط في الدوري الإيطالي يستمتع بلعب الألعاب الإلكترونية ، بينما أظهر الفيديو أوناس نائما على هاتفه النقال ما جعله يُعنونه بعبارة:”عندما تنام على هاتفك النقال”.

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