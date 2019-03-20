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بن ناصر وأوناس يؤكدان على الأجواء الرائعة داخل الخضر :

20 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 65 زيارة

نشر الثنائي آدم أوناس لاعب نادي نابولي وإسماعيل بن ناصر لاعب نادي إيمبولي الإيطاليين، تغريدة لهما على حسابهما الخاص مشيرين إلى الأجواء الجيدة و المثالية التي تسود تربص المنتخب الوطني الجاري حاليا في مركز التحضيرات بسيدي موسى، تأهبا للقاء غامبيا يوم الجمعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في مصر ، ونشر نجم نابولي وناس صورة وفيديو على “ستوري” صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حيث أظهرت الصورة الأولى أن الثنائي الناشط في الدوري الإيطالي يستمتع بلعب الألعاب الإلكترونية ، بينما أظهر الفيديو أوناس نائما على هاتفه النقال ما جعله يُعنونه بعبارة:”عندما تنام على هاتفك النقال”.

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