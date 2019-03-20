“بولاية” مُرشح للتواجد ضمن التشكيلة المثالية لليغ 2 :

أشار الحساب الرسمي لفريق “ميتز” الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى ترشيح النجم الفراكو جزائري المُلقب بمحرز الجديد فريد بولاية” للتواجد في التشكيلة المثالية للجولة الـ29 من الدرجة الثانية الفرنسية ، وطالب حساب “ميتز” من مُحبي الفريق التصويت على نجوم الفريق المُرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية للجولة الـ29 ، وكان “بولاية” قد سجل هدفا رائعا في الجولة الـ29 من الدرجة الثانية الفرنسية.

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