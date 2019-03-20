تخوفات من مدرجات شاغرة في ظل دعوات المقاطعة :

تسود حالة تخوف وسط القائمين على شؤون المنتخب الوطني من إمكانية عزوف الجماهير عن حضور لقاء الجمعة المقبل، الذي سيستقبل فيه المنتخب الوطني نظيره الغامبي في اختتام تصفيات كان مصر القادمة، فرغم أن الجهة المنظمة قامت بطبع 22 ألف تذكرة وتأمل في مساندة الجماهير لرفقاء رياض محرز، غير أنها تصطدم بظروف، خاصة تعيشها البلاد، فيوم الجمعة مصادف لحراك الشارع الجزائري، وهو ما سيحد من تنقل الأنصار إلى البليدة وحتى توقيت المواجهة سيدفع بالجزائريين إلى بيوتهم بعد نصف يوم من السير وترديد الشعارات، فاللقاء من الممكن جدا أن يلعب أمام مدرجات شاغرة.

حملة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة اللقاء

ما يزيد من التخوفات هو الحملة التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي والداعية إلى مقاطعة اللقاء التي يتزامن مع يوم الجمعة، فرغم أن توقيته ليلا، غير أن الداعين إلى المقاطعة يريدون استغلال بث المباراة من أجل إيصال رسالة إلى العالم أن الشعب الجزائري له معركة أخرى بعيدة عن كرة القدم، وهي تغيير النظام الحالي، وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت قوتها في تعبئة الجزائريين، فالأكيد أن الجزائريين سيؤيدون الفكرة ويرفضون التنقل إلى مدرجات ملعب تشاكر.

عدم أهمية اللقاء ستزيد من العزوف الجماهيري

بعيدا عن حملة المقاطعة، فالحضور الجماهيري للقاء الجمعة وحتى دون حراك شعبي لن يكون كبيرا بالنظر إلى طبيعة اللقاء الذي يعتبر وديا بعد أن تمكن الخضر من التأهل إلى النهائيات قبل مواجهة غامبيا، إضافة إلى المنافس المتواضع الذي لا يحفز الجماهير على متابعة اللقاء، فلو كان المنافس منتخب محترم والخضر متأهلون لبحث الجمهور على المتعة الكروية، ومع كل هذا فرؤية مدرجات شاغرة هو السيناريو المتوقع في لقاء الجمعة وحتى أمام المنتخب التونسي وديا.

ب-ب

مرتبط