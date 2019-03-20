دوخة: “بلماضي يدرك جيدا ما يقوم به واللاعبون المستدعون يملكون إمكانات كبيرة”

أكد الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة، أنّ اللاعبين الجدد الذين استدعاهم بلماضي، يملكون نفس مستوى اللاعبين الغائبين عن هذا التربص، تحدث دوخة في تصريحات تناقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية فور وصوله إلى أرض الوطن للمشاركة في التربص التحضيري الذي يسبق مواجهتي منتخب غامبيا والمنتخب التونسي نهاية الشهر الجاري قائلا: “بلماضي يدرك جيدا ما يقوم به، نحن دائما تحت تصرف المنتخب الوطني ولا يحق لأي طرف مناقشة خيارات المدرب مهما كانت”.

“اللاعبون الذين عوضوا الغائبين لديهم إمكانات كبيرة”

لم يخف حارس نادي أحد السعودي والفريق الوطني الجزائري خلال تصريحاته أن الأجواء داخل المنتخب الوطني دائما ما تكون أخوية وعائلية، وأن الجميع يعمل في ظروف هائلة، حين صرح يقول: “نحن دائما نعمل في المنتخب كمجموعة واحدة، وأعتقد بأن اللاعبين الذين استدعاهم الناخب الوطني جمال بلماضي لهذا التربص التحضيري، والذين عوضوا الغائبين يملكون إمكانات هائلة، ولولا ذلك لما كانت استدعاءات الناخب الوطني قد وصلتهم على الإطلاق”.

“عندما يتعلق الأمر بالعلم الوطني لا يوجد مصطلح للقاءات شكلية أو رمزية”

في إجابة له حول نوعية المباراتين القادمتين اللتين تنتظران المنتخب الوطني، سواء أمام المنافس من منتخب غامبيا في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كان 2019 التي كانت الجزائر قد حجزت مكانة فيها قبل مواجهة غامبيا بملعب تشاكر، حيث تعتبر الجماهير الجزائرية بأن هذه المباراة مجرد شكلية وفقط، فقد كان لدوخة رأي آخر حين قال: “لا يمكن أن نعتبر مباراة غامبيا شكلية، لأنه مهما كان فهي مباراة دولية ما يعني بأننا سندافع عن العلم الجزائري، صحيح أن هذا اللقاء يعتبر الأخير في التصفيات بالرغم من تأهلنا، إلا أنه يبقى مواجهة مهمة جدا من الجانب المعنوي للمنتخب”.

م.د

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