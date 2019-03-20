دورة شمال إفريقيا لأقل من 15 سنة تنطلق اليوم :

تنطلق اليوم بمدينة وهران فعاليات الدورة الكروية لاتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 15 سنة والتي ستعرف مشاركة أربعة منتخبات وهي المنتخب الوطني، المنتخب الليبي، المغربي إضافة إلى الضيف المنتخب الموريتاني، حيث ستلعب اللقاءات أيام 20، 22 و24 مارس الجاري، كما سيعقد على هامش هذه الدورة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الليبي الجعفري وبحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي، حيث سيتم التطرق إلى القرارات التي اتخذت من قبل ومدى التزام الاتحاديات المنضوية في الاتحاد بتطبيقها، كقرار انتقال لاعبين شمال إفريقيا بحرية بين البطولات وعدم احتسابهم كلاعبين أجانب.

ب-ب

مرتبط