رئيس بايرن ميونخ يعد بميركاتو تاريخي :

أكد أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، عزم ناديه إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال تصريحات أبرزها موقع إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، وعد هونيس جماهير النادي البافاري بصفقات قياسية في الميركاتو الصيفي.

وقال رئيس البايرن: “نحن نعيد تنشيط فريقنا، لذا فإننا سنقوم بأكبر إنفاقات في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة”.

وسجل البايرن رقمه القياسي في سوق الانتقالات في صيف 2017، بإنفاق 116 مليون يورو على صفقاته، على رأسها أغلى لاعب في تاريخه، كورينتين توليسو.

وكانت تقارير صحفية أفادت باستعداد البايرن لتجاوز رقمه القياسي في الميركاتو، بإنفاق 200 مليون يورو على الصفقات المنتظرة في الصيف.