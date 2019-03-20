سان جيرمان يتفق مع ألفيس بشأن مستقبله :

توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع لاعبه البرازيلي، داني ألفيس ظهير أيمن الفريق، بشأن تجديد تعاقده الذي سينتهي في جوان المقبل.

وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن إدارة بي إس جي اتفقت مع ألفيس على تجديد تعاقده لمدة موسم ينتهي في صيف 2020، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى 2021.

وانضم ألفيس (35 عاما) إلى صفوف العملاق الباريسي في صيف 2017 قادما من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وتعافى اللاعب البرازيلي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة التي تعرض لها الموسم الماضي، بينما يتعافى حاليا من إصابة جديدة في أوتار الركبة داهمته في المباراة الأخيرة بالدوري الفرنسي ضد أولمبيك مارسيليا.

وبات داني ألفيس من الحلول المهمة لمدرب سان جيرمان، توماس توخيل، الذي وظفه في مراكز أخرى مثل لاعب الوسط والجناح الهجومي.