سوداني: ” أعمل جاهدا للمشاركة في كأس إفريقيا”

بعد فيديوهاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها يداعب الكرة، خص لاعب المنتخب الوطني هلال العربي سوداني المتواجد في مصحة أسبيطار بقطر لإعادة التأهيل عقب الإصابة التي تعرض لها موقع آس أرابيا بحديث تطرق فيه إلى سبب اختيار هذه المصحة بالذات، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في القريب وقال لاعب نوتينغهام فوريست: ” أرغب بشدة في العودة إلى فريقي ومساعدته على تحقيق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أعمل بجهد كبير وذلك من أجل اللحاق بكأس أمم إفريقيا القادمة والمشاركة مع منتخب بلادي في هذا الحدث الكروي الكبير الصيف القادم في مصر”.

“سمعة أسبيطار وعلاج لاعبين كبار فيه سبب تواجدي هنا”

عن سبب اختياره لمركز أسبيطار الذي يملك اتفاقية مع الفاف لعلاج لاعبينا الدوليين، كشف سوداني أن هذه المصحة تمتلك سمعة عالمية وتعرف توافد العديد من الرياضيين العالميين وليس لاعبي كرة القدم، وكلهم نجحوا في مغادرتها معافين وقال أيضا: ” يتوافد لاعبون كبار ومن المستوى العالمي على هذه المصحة، ودائما ما تكون النتائج إيجابية، هذا هو سبب تواجدي هنا، فأسبيطار تتمتع بخبرة واسعة جدا في جميع التخصصات وخاصة اللياقة والعلاج الطبيعي”.

” قطر تتمتع بإمكانيات كبيرة وستنظم مونديالا رائعا”

في الأخير حاول محاور مهاجم نوتينغهام، معرفة رأي اللاعب في الإمكانيات التي تزخر بها دولة قطر وما مدى إمكانية نجاحها في تنظيم مونديال 2022، حيث اعتبر سوداني أنه يتوقع تنظيم تظاهرة كبيرة وهو الذي يزور هذه الدولة لأول مرة ويقف على المنشات الرائعة التي تحوزها وقال أيضا:” هذه هي المرة الأولى التي أتواجد فيها بقطر وهذا لا يمنعك من الوقوف على مدى جاهزية البلد من الوهلة الأولى، والمنشآت الرائعة التي يمتلكها والإمكانيات الكبيرة جدا، التي تجعلها قادرة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، فهي قادرة على تنظيم مونديال رائع دون أدنى شك وبإمكانها كذلك إذهال العالم”.

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