عنتر يحيى ينفي شائعات اقتراح منصب وزير عليه :

لم يستسغ قائد ملحمة أم درمان عنتر يحيى الشائعات التي راجت مؤخرا حول إمكانية توليه منصب وزير الشباب والرياضة خلفا للحالي محمد حطاب، وهو العرض الذي رفض قائد المنتخب الوطني الأسبق أن ينسب له، خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من حراك شعبي ومطالبة بالتغيير، حيث كان قد تطرق لذلك عبر حسابه الرسمي التويتر عندما رد على ما يشاع حول اقتراح منصب وزير على الدولي الجزائري السابق.

عنتر يحيى: “لم يصلني أي طلب لشغل منصب وزير”

في بداية ما نشره قائد المنتخب الوطني السابق عنتر يحيى على فضاء التواصل الاجتماعي الخاص به طرح تحية السلام لمتتبعيه، ثم نفى أن يكون قد طلب منه شغل منصب وزير في الوقت الراهن حين نشر مغردا: “مساء الخير، لم يُطلب مني إطلاقا أن شغل منصب وزيرا للشباب والرياضة، كما تتحدث بعض الشائعات”

“لا أسمح بتاتا أن يتحدث البعض بالنيابة عني خاصة في هذه المرحلة الهامة لبلدنا”

كما طالب من الجميع أن يحترموا أنفسهم ولا يتحدثوا باسمه مستقبلا، معتبرا بأن المرحلة الحالية للبلاد هامة جدا، وخاصة على مستوى موقف ومبدأ أي شخص، وهو ما كتبه على صفحته في التويتر يقول فيه: “أنا لا أسمح لأي شخص أن يتحدث باسمي أو بالنيابة عني، خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة هامة جدا”.

“أتمنى أفضل مستقبل ممكن لبلدنا الحبيبة الجزائر”

في آخر الجمل التي نشرها عنتر يحيى، المعروف باعتزازه الكبير بانتمائه للجزائر وحبه لأرض الشهداء الأبرار، كما أن قائد ملحمة أم درمان وصاحب الصاروخية التي أهلت الخضر لمونديال جنوب إفريقيا على حساب الفراعنة بعد غياب طال 24 سنة عن المنافسة العالمية، قد أرفق تعليقاته أو بالأحرى تغريداته بالقول: “أتمنى دائما الأفضل لمستقبل بلدنا الحبيبة الجزائر”.

م.د

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