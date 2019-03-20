مباراة “الخضر و المانشافت” في استفتاء أفضل مباريات العرب !

لا تزال ملحمة الخضر الثانية أمام المنتخب الألماني ضمن طبعة مونديال البرازيل 2014 تصنع الحدث إلى حد الآن ، حيث رشح موقع “غول العالمي” مواجهة الجزائر أمام ألمانيا في مونديال2014، ضمن أفضل المباريات التي قدمها منتخب عربي أمام نظيره العالمي ، وأطلق الموقع استفتاء ضم 4 مواجهات لاختيار الأفضل، من بينها المباراة البطولية لـ”الخضر” أمام “المانشافت” في ثمن نهائي كأس العالم ، كما اختيرت مواجهة السعودية-بلجيكا من مونديال 1994، المغرب-إسكتلندا مونديال 1998 ، و رشحت مواجهة مصر البرازيل، لكن ليس من مسابقة “المونديال” بل من منافسة كأس القارات .

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