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مباراة “الخضر و المانشافت” في استفتاء أفضل مباريات العرب !

20 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, كأس العالم, ملاعب العالم 38 زيارة

لا تزال ملحمة الخضر الثانية أمام المنتخب الألماني ضمن طبعة مونديال البرازيل 2014 تصنع الحدث إلى حد الآن ، حيث رشح موقع “غول العالمي” مواجهة الجزائر أمام ألمانيا في مونديال2014، ضمن أفضل المباريات التي قدمها منتخب عربي أمام نظيره العالمي ، وأطلق الموقع استفتاء ضم 4 مواجهات لاختيار الأفضل، من بينها المباراة البطولية لـ”الخضر” أمام “المانشافت” في ثمن نهائي كأس العالم ، كما اختيرت مواجهة السعودية-بلجيكا من مونديال 1994، المغرب-إسكتلندا مونديال 1998 ، و رشحت مواجهة مصر البرازيل، لكن ليس من مسابقة “المونديال” بل من منافسة كأس القارات .

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